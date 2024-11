Den britiske spillmessen WASD er avlyst

HQ

Hvis du hadde planer om å delta på et WASD-arrangement i Storbritannia, har vi dårlige nyheter til deg. Spillmessen er avlyst, ettersom arrangøren har gått konkurs.

Som rapportert av BBC News, nevnte medstifter av WASD David Lilley at showet har blitt lagt ned på grunn av økende kostnader og mindre etterspørsel etter standplass, noe som betyr at det ikke lenger er en økonomisk levedyktig messe å være vertskap for.

WASD var også bare en ung messe, da den ble startet i 2022 som en erstatning for det nedlagte EGX Rezzed -arrangementet som tidligere pleide å fremheve indie- og mindre prosjekter. Det hadde en tendens til å operere omtrent samtidig med London Games Festival, som allerede har kunngjort sin tidsplan for 2025-showet.

Denne siste avlysningen reiser spørsmålet om det er mye rom og plass for fysiske, rene spillarrangementer i Storbritannia, ettersom EGX siden har inngått samarbeid med MCM Comic Con, og den siste Insomnia aldri skjedde på grunn av permitteringer i morselskapet Player1 Events.

I forbindelse med nedleggelsen av WASD, sier Lilley at han ønsker "å benytte anledningen til å takke alle som har støttet oss underveis."