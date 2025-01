Den britiske tennisspilleren Cameron Norrie unngår diskvalifikasjon etter å ha slått en tilskuer med racketen sin

HQ

Cameron Norrie, en 29 år gammel britisk tennisspiller, tapte for argentineren Facundo Díaz i ASB Classic, også kjent som Auckland Open, en ATP 250-turnering som spilles en uke før Australian Open. Like før matchballen, da Norrie tapte 6-2, 6-3, kastet briten racketen sin i sinne ... og traff en kvinne i publikum.

Norrie fikk en advarsel, men kampen ble gjenopptatt, og han tapte kort tid etter. Etter kampen ba han om unnskyldning: "Det var ikke meningen å gjøre det, og det er helt uvant for meg å gjøre noe sånt. Jeg ba om unnskyldning veldig raskt, og jeg vil be om unnskyldning generelt. Jeg er ikke fornøyd med hvordan jeg oppførte meg", sa han til Tennis.com.

Racketen fløy i luften rett inn i en kvinne bak ham. Heldigvis hadde tilskueren raske reflekser og stoppet racketen med hendene. Spilleren gikk bort for å si unnskyld, og tilskueren var uskadd og så ut til å more seg over hendelsen.

På nettet er reaksjonene helt annerledes: Mange fans klager over hvorfor han ikke ble straffet, slik det har skjedd tidligere under ikke helt like omstendigheter, når ballen som ble truffet av spillerne ved et uhell traff linjedommerne (slik det skjedde med Djokovic i US Open 2020), med tanke på at det denne gangen var Norrie som i sinne kastet racketen sin hensynsløst.