Den britiske tennisspilleren Daniel Evans kunngjør at han legger opp etter Wimbledon

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Daniel Evans, britisk spiller fra Birmingham, har kunngjort at han vil trekke seg tilbake etter Wimbledon 2026, og avslutte karrieren som 36-åring. Evans, som debuterte i 2008, nådde en karrierehøyde på 21. plass på verdensrankingen i august 2023, da han vant sin største tittel, en ATP 500-turnering, Washington Open, etter å ha slått Tallon Griekspoor.

Evans slo også den nåværende nr. 4 på verdensrankingen, Felix Auger-Aliassime, i Murray River Open 2021, og vant dermed sin første (av to ATP-titler). Evans spilte også for Storbritannia i Davis Cup, og var en del av laget som vant Davis Cup i 2015. Han var også Andy Murrays dobbelpartner i OL i 2024, da Murray trakk seg tilbake.

«Denne sporten har gitt meg alt. Vennskapene, opplevelsene, kampene og til og med de tøffe dagene var spesielle i ettertid. Jeg har elsket hvert eneste minutt som profesjonell tennisspiller», sa Evans på sosiale medier. «Å representere Storbritannia i både Davis Cup og OL er fortsatt den største æren i karrieren min og noe jeg vil verdsette resten av livet. Jeg gleder meg til å avslutte på topp i disse to siste turneringene og gi alt jeg har en siste gang. .»