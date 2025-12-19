Den chilenske klubbens følelsesladde hyllest til Walter Montillo og hans sønn Santino, 15 år etter at han kjempet for livet

HQ

En vennskapskamp mellom Universidad de Chile-legender og andre internasjonale spillere, for å hylle tidligere spiller Walter Montillo på Estadio Nacional i Santiago de Chile, inneholdt et svært følelsesladet øyeblikk da Santino Montillo, hans 15 år gamle sønn, scoret et mål og mottok applaus fra hele stadion.

Santino, som har Downs syndrom, overlevde livstruende tilstander da han ble født, blant annet megacolon og bukhinnebetennelse, og gjennomgikk en åpen hjerteoperasjon. Walter Montilla, som på det tidspunktet spilte for Universidad de Chile, fikk mye støtte fra fansen da han spilte fotball vel vitende om at hans nyfødte barns liv var i alvorlig fare på sykehuset.

15 år senere ble Santino frisk, og far og sønn fikk oppleve et uforglemmelig øyeblikk som fikk tusenvis av tilskuere til å gråte av rørelse. I vennskapskampen kom Santino inn på banen og scoret et mål som utløste glede på stadion, og tenåringen gikk for å feire sammen med faren og andre tidligere lagkamerater av faren.

Den argentinske tidligere midtbanespilleren Walter Montillo spilte mellom 2002 og 2021. Han spilte bare i Universidsad de Chile i tre år (mellom 2008 og 2010, da han vant ligatittelen i 2009, og i sitt siste år mellom 2020 og 2021, da han la opp), og spilte også for andre klubber som Botafogo, Cruzeiro, Santos og til og med det kinesiske laget Shandong Luneng.

Til tross for at han spilte for en rekke klubber, valgte Montillo Universidad som sin siste profesjonelle klubb på grunn av den emosjonelle forbindelsen han utviklet med fansen, som omfavnet ham i hans vanskeligste stunder. Nesten fem år etter at han la opp, fikk han den ultimate hyllesten i Chile, der fansen til og med tok med seg de samme bannerne som de tok med seg for femten år siden, med teksten "Stay strong, Montillo. Vær sterk, Santino".