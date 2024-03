Den chilenske versjonen av de originale Star Wars-filmene hadde en morsom måte å snike inn reklame på

HQ

Når du ser en film på TV kan det ødelegge opplevelsen når en scene brytes opp av reklame. Her til lands må vi som regel avbryte filmopplevelsen i 3-5 minutter for å få siste nytt om forsikringer vi ikke vil ha og produkter vi ikke trenger. I Chile, da de originale Star Wars-filmene ble vist på TV, ble reklamene i stedet sydd inn i filmene.

Som heyitswindy på Twitter/X viser, førte dette til noen morsomme resultater. Obi-Wan som tar en iskald øl etter å ha fortalt Luke om faren sin, Palpatine som bruker kraften til å tilkalle en boks på Dødsstjernen, og jeg kunne fortsette.

Sjekk ut tråden nedenfor hvis du trenger en god latter i dag. Det beste etter min mening er at alle reklamene har den samme rocka melodien for ølet de reklamerer for, noe som ødelegger alle forsøk på å holde innlevelsen uberørt.