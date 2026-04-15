Den danske badmintonlegenden Viktor Axelsen trekker seg på grunn av tilbakevendende ryggproblemer, etter å ha vunnet nesten alt

Viktor Axelsen har kunngjort at han legger opp som profesjonell badmintonspiller. Den 32 år gamle danske spilleren, født i Odense, som var nummer 1 i verden i 183 uker frem til august 2024, vant to OL-gull (Paris 2024, Tokyo 2020) og én bronsemedalje (Rio 2016) blant mange andre trofeer, inkludert to verdensmesterskap (Glasgow 2017 og Tokyo 2022), og var den eneste ikke-asiatiske spilleren ved siden av Thomas Lund som vant tittelen to ganger.

En ryggoperasjon i april 2025 gjorde imidlertid at han ikke lenger er i stand til å konkurrere på sitt høyeste nivå. "Det har vært utrolig vanskelig å akseptere denne situasjonen. Men jeg har nå kommet til et punkt der kroppen min ikke tillater meg å fortsette. Siden den dagen jeg tok opp en racket, har jeg visst at drømmen min var å bli best i verden".

Blant andre titler kan nevnes tre europamesterskap (2016, 2018, 2022), European Games 2023, Thomas Cup 2016. Og som lag har han ledet Danmark til å vinne alle lag-EM mellom 2012 og 2024, alle EM for blandede lag mellom 2015 og 2025, og Thomas Cup 2016, som regnes som verdenscupen i badminton for menn, vanligvis dominert av Kina (en konkurranse der Danmark også vant fire bronsemedaljer).

Sudirman Cup, en internasjonal lagkonkurranse for blandede lag som arrangeres annethvert år, er den eneste store badmintonturneringen han ikke har vunnet, men han ledet Danmark til en bronsemedalje i 2013. Han avslutter en utrolig karriere tidligere enn forventet, men har ikke noe annet å bevise, og har ført Danmark til internasjonal heder og ære utallige ganger. "Det har aldri bare vært en karriere for meg. Det har vært livet mitt, og jeg har snudd hver stein".