Den engelske landslagsspilleren Ivan Toney er siktet for vold i en nattklubb i London, med påfølgende legemsbeskadigelse

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Ivan Toney, en 30 år gammel engelsk spiss som for tiden spiller for Al-Ahli i den saudiarabiske Pro League, og som tidligere har spilt for Brentford og Newcastle United, er siktet for vold som medførte legemsbeskadigelse, opplyste Londons Metropolitan Police fredag, i forbindelse med en hendelse som skjedde 6. desember 2025 på en nattklubb på Wardour Street.

«Ivan Toney, 30, fra Northampton, ble torsdag 31. juli siktet for vold som forårsaket faktisk legemsbeskadigelse. Han ⁠skal møte i Westminster Magistrates' Court torsdag 24. september», heter det i politiets uttalelse.

En talsperson for spilleren sa at «Ivan erkjenner tiltalen, og selv om han naturligvis er sjokkert, ser han frem til å få muligheten til å renvaske sitt navn i retten.»

Toney spilte også for England i lagets to siste kamper i VM: som innbytter på slutten av kampen i semifinalen mot Argentina, som endte med tap, og som startspiller i 6–4-seieren mot Frankrike i kampen om tredjeplassen.