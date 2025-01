Den evige debatten: Avstengt vs. hvilemodus

HQ

PlayStations hvilemodusfunksjon har eksistert i noen generasjoner nå, med PS3 som introduserte den og PS4 som gjorde den til en stift. Denne modusen lar konsollene spare energi mens de fortsatt utfører viktige oppgaver som nedlasting av spill eller lading av kontrollere. Med PS5 har spillerne igjen valget mellom å enten slå konsollen helt av eller la den stå i hvilemodus. Men hvordan bruker spillerne det egentlig?

Ifølge Cory Gasaway, Vice President of Games, Products, and Player Experiences hos Sony Interactive Entertainment, er bruken av av- og hvilemodus nesten jevnt fordelt. I et nylig intervju med Game File avslørte Gasaway at halvparten av PS5-brukerne slår av konsollen helt, mens den andre halvparten foretrekker å la den stå i hvilemodus for enkelhets skyld.

Mens hvilemodus bruker minimalt med energi, gir det fordelen av å fortsette bakgrunnsoperasjoner som oppdateringer og lading. Det ser imidlertid ut til at ikke alle spillere synes det er nødvendig, spesielt hvis PS5 ikke trenger å laste ned eller installere innhold. Spørsmålet gjenstår: foretrekker du å slå av konsollen helt eller holde den i hvilemodus?