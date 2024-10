Den fjerde Jumanji-filmen kommer i desember 2026

Jumanji-filmene er ikke så verst, hva? Originalen var en stor hit på slutten av 90-tallet, og definerte mange barndommer, og oppfølgerne som stort sett ikke har noe med originalen å gjøre, bortsett fra navnet, håvet inn enorme summer, men vi er nå et halvt tiår unna den siste filmen i serien, noe som tvinger fansen til å lure på om den har gått i glemmeboken.

Vel, heldigvis har den ikke blitt glemt, men vi er fortsatt mer enn to år unna lanseringen av den neste Jumanji-filmen. Deadline rapporterer at filmen kommer den 11. desember 2026. Alle stjernene, inkludert The Rock, Kevin Hart, Jack Black og Karen Gillan, er i samtaler om å komme tilbake og vil sannsynligvis gjøre det.

Med tanke på hvor travle The Rock og Jack Black er for tiden, er det fornuftig at vi ikke har sett en retur til Jumanji på en stund, men når denne fjerde (eller tredje) filmen slippes, vil det ha gått syv år siden forrige film. Vi får se om entusiasmen fortsatt er like stor.