Den fjerde og siste sesongen av «Yellowjackets» er nå ferdig innspilt

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Etter fem lange år og tre sesonger som, ærlig talt, var nesten sjokkerende brutale, har Yellowjackets nå nådd målstreken. I hvert fall er innspillingen av den fjerde og siste sesongen, som – ifølge flere skuespillerinners kontoer på sosiale medier (du kan se flere bilder i Reddit-innlegget nedenfor) – nå er fullført.

Siden dette er en serie som sannsynligvis ikke vil kreve omfattende etterproduksjon, virker det sannsynlig at den siste sesongen av «Yellowjackets» vil ha premiere sent i år eller tidlig i 2027. Flere av skuespillerinnene gratulerer nå hverandre på sosiale medier og tar farvel med serien som satte i gang Hollywood-karrierene deres, ikke minst Ella Purnell (Fallout), Sophie Thatcher (Heretic, Companion) og Jasmin Savoy Brown (Scream 5–7).

Hvis du ikke har sett «Yellowjackets» før, handler den om et jentefotballag som krasjer i villmarken og aldri blir funnet. Dette fører til slutt til et sekteaktig fellesskap i en hard kamp for å overleve. Og overleve gjør de, i hvert fall mange av dem. Parallelt med overlevelseshistorien får du følge dem som voksne mens de sliter med traumene de opplevde i skogen, og i løpet av dette kommer stadig mer grufulle detaljer for dagen.

Hvis det høres spennende ut, finner du hele serien på Paramount+/SkyShowtime, hvor også sesong fire vil bli strømmet, når den kommer.



