Den fjerde sesongen av Chilling Adventures of Sabrina blir den siste

Det var mange som så frem til Chilling Adventures of Sabrina da Netflix først avslørte at de samarbeidet med mannen bak tegneserien om å lage en live action-serie til tjenesten, og de første tre sesongene har også fått relativt gode anmeldelser.

Men det har tydeligvis ikke vært nok, for etter den fjerde sesongen av serien stoppes produksjonen offisielt. Det er ikke helt konkret blitt avslørt hvorfor, men Variety har snakket med showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, og han lover at den fjerde sesongen blir stor.

"Working on 'Chilling Adventures of Sabrina' has been an incredible honour from day one. The cast, beginning with Kiernan as everyone's favourite teen witch, has been an absolute joy. I am beyond thankful to the crew, writers, editors, assistants, and everyone for pouring so much love into this dark dream of a show. I'm also grateful to our partners at Netflix, Warner Bros., Berlanti Television and Archie Comics for letting us tell the story we wanted to tell, the way we wanted to tell it. We can't wait for everyone to see Part Four."

Det finnes enda ingen konkret premieredato for den fjerde og nå siste sesongen.