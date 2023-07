Den første episoden av The Last of Us sesong 2 ble skrevet før forfatterstreiken.

HQ

Craig Mazin har nylig avslørt at premiereepisoden til The Last of Us sesong 2 ble skrevet like før forfatterne gikk ut i streik tidligere i år.

Til tross for streiken håper Mazin at serien fortsatt vil kunne komme tilbake i 2025. "Vi ønsker virkelig å prøve å få serien på lufta når den skal sendes", sier han til Deadline.

"Hvis disse streikene varer mye lenger, vil vi uunngåelig måtte presse på, og det skader oss, og det skader publikum, og det skader HBO. Alle ønsker å komme tilbake på jobb; jeg tror at alle som faktisk gjør jobben, inkludert de som jobber for tv-selskapene og er med oss på bakken, bare ønsker å få dette løst."

WGA-streiken har nylig fått selskap av en SAG-AFTRA-streik, og arbeiderne i Hollywood krever rettferdig lønn og sikkerhet i møte med den overhengende trusselen om kunstig intelligens. Hvis streiken fortsetter, ser det ut til at The Last of Us vil havne på listen over prosjekter som blir forsinket.