Den første informasjonen om NHL 22

HQ

EA inviterte til avduking av de første nyhetene om det nye spillet i ishockeyserien sin, og selv om det ikke var altfor mye informasjon å få var det godt med noen nyheter ettersom vi ikke har hørt noe om spillets nye funksjoner før nå.

Toronto Maple Leafs' amerikanske superstjerne Auston Matthews får æren av å prege coveret til NHL 22. Stilen hans både på og utenfor isen er noe utviklerne beundrer, og fant det dermed naturlig å gi han denne æren. Dette er andre gang på bare tre år at 23-åringen fra Arizona blir å finne på coveret for serien (han var også å finne på NHL 20-coveret).

Den største nyheten om årets utgave av EA sin NHL-serie er introduksjonen av Frostbite-motoren. Dette vil gi spillet et helt nytt utseende i form av detaljer vi aldri har sett lignende til. Under vår forhåndstitt fikk jeg se sammenligninger mellom fjorårets og årets spill, og forskjellene er merkbare. Isoverflaten ser langt mer realistisk og ny lyssetting hjelper til på en rekke områder. Spesielt omgivelser og atmosfæren nyter godt av oppgraderingen til ny spillmotor.

Spillemessig har NHL 22 spesielt én stor oppdatering i form av Superstar X-Faktor, som er kjent fra Madden-serien. Denne gir spillere spesifikke egenskaper for å fremheve stjernene i spillet, og det bidrar til en helt ny måte å spille på. Et eksempel de viste oss var Auston Matthews' spesielle egenskap kalt «Shock & Ave». Dette gir han ekstra kraft og treffsikkerhet i det han skyter på slutten av, eller like etter at han gjør en finte. Superstar X-Faktor blir å finne i alle spillets moduser.

For de som setter pris på å leke sjef for en klubb i Franchise-modusen kan EA fortelle oss om et nytt speide- og kjemi-system i tillegg til X-faktor. Det var ikke stort til detaljer å oppdrive, men de bekreftet også at både utvidelsesmodusen for Seattle Kraken, som inntrer i NHL denne sesongen, og muligheten til å lage ditt eget 33. lag i serien fortsatt er å finne blant mulighetene.

Be A Pro lar deg bygge din spillers egen X-faktor som passer spillestilen best. Denne modusen fikk en overhaling i NHL 21, og EA har bygd videre på dette. Med en historielinje som strekker seg over flere sesonger og nye utfordringer for å finne ut hvilken X-faktor som passer til deg håper de fansen vil nyte modusen enda mer.

Heldigvis kan EA også annonsere nytt innhold til sine to mest populære moduser Hockey Ultimate Team (HUT) og World of Chel (WoC). Vi får igjen endre egenskapene til WoC-spilleren vår i langt større grad etter at dette ble tatt bort i de tre foregående versjonene. HUT på sin side får nye kort som blant annet lar seg oppgradere med passende X-faktorer. Igjen var detaljene på området begrenset, men den lille informasjonen vi fikk virket lovende ettersom det gir en mer personlig opplevelse og det gjør det mer attraktivt å beholde kort i HUT over lenger tid.'

Det vil komme to versjoner av NHL 22. En fjerdegenerasjonsversjon for de gamle konsollene PlayStation 4 og Xbox One, og en femtegenerasjonsversjon til dagens PlayStation 5 og Xbox Series. Forskjellene på disse skal kun være grafiske ifølge EA, så de nyeste konsollene vil få litt ekstra i form av dynamisk lyssetting, forbedrede skygger, mikrodetaljer og effekter.

Utgivelse av NHL 22 er satt til 15. oktober på alle konsoller i to versjoner. En standardutgave og en X-faktor-utgave som gir tre dagers tidlig tilgang, mulighet til å spille begge generasjonene og diverse innhold til WoC og HUT. Det kommer en "closed technical test", som de fleste av oss kjenner som en beta, i slutten av august. Det blir spennende å se hvordan alt dette fungerer i praksis. Har du forventninger til årets utgave av serien?