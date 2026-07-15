Den første lavlandstapirungen på 14 år er blitt ønsket velkommen i en britisk dyrehage

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Hertfordshire Zoo i Storbritannia har fått sin første lavlandstapir-kalv på 14 år etter et vellykket avlsprogram. Kalven ble født etter en drektighetstid på 430 dager, og kastet seg straks ut i livet, da den sto på beina allerede etter 10 minutter.

Hertfordshire Zoo hadde allerede ønsket en ny tapir velkommen i januar i år, da de kunngjorde ankomsten av Fifi, en hunn som allerede har god erfaring med å oppfostre kalver. Ifølge Sky News er kalven en hann, og har foreløpig ikke fått noe navn.

Lavlandstapirer, også kalt søramerikanske tapirer, er en av fire anerkjente tapirarter og det største innfødte landlevende pattedyret i Amazonas. Disse tapirene regnes som sårbare av naturvernere, da avskoging og jakt fører til at bestanden minker.