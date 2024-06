Den første teaser-traileren for Watchmen-animasjonsfilmene er her

Warner Bros. har nettopp sluppet den første offisielle teaseren for de nye animasjonsfilmene Watchmen. De kommer til å adaptere den originale tegneserien og følge den samme historien. Hvis du ble skuffet over noen av endringene som ble gjort i Zack Snyders filmatisering kan du være heldig her.

Prosjektet ble først annonsert tilbake i 2017, men vi har ikke hørt mye fra det siden. Det første kapittelet av de to animasjonsfilmene skal komme i august, og det andre vil debutere en gang i 2025.

Ta en titt på traileren nedenfor og la oss få vite om du kommer til å se de animerte Watchmen-filmene.