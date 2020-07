Den første The Outer Worlds-utvidelsen ser ut til å være på vei

Du ser på Annonser

I fjor bekreftet Obsidian at det skulle komme DLC til science fiction-rollespillet The Outer Worlds, som ble sluppet i oktober. Siden har vi ikke hørt noe mer om saken, men nå har aktivitet på spillets offisielle Twitter-konto plutselig begynt tyde på at noe skjer:

The Board is pleased to announce that we have been able to acquire a portion of The Outer Worlds website! Feel free to take an additional 5-minute break today to visit the website, you've earned it!"

Tweeten linker til spillets hjemmeside hvor vi blant annet møtes av det kryptiske bildet som du kan se nedenfor. Vi gjetter at dette handler om DLC til The Outer Worlds og med tanke på at Microsoft eier Obsidian er det ikke helt urimelig å tro at en annonsering skjer på torsdag i sammenheng med Xbox Games Showcase.