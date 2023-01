HQ

Den første timen av Forspoken har lekket på nettet like før utgivelsen på PC og PS5 den 24. januar.

Først oppdaget på Resetera-forumene for spillet inneholder de lange spillopptakene ikke for mange spoilere, men hvis du vil gå inn i Forspoken helt blind er det sannsynligvis best at du unngår videoene.

Om du derimot leter etter et førsteinntrykk av spillet og vil se utvidede spillopptak kan det være verdt å ta en titt.

I andre nyheter avslørte Forspoken nylig sine krevende PC-spesifikasjoner, som krever at riggen din har et Radeon RX 6800 XT-minimum for å kjøre med 4K 60fps.