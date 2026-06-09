Den første traileren til Adventure Time: Side Quests er her

Det er (nesten) Adventure Time igjen, da Finn og Jake er tilbake i aksjon, kjemper mot monstre, redder prinsesser og finner på all slags rampestreker i verdenen Ooo. Selv om hovedhistorien deres er avsluttet, har de to fortsatt mange ufortalte historier, og det er derfor vi vender tilbake til trehuset deres for en prequelserie.

Adventure Time: Side Quests ser Finn og Jake i en tid da det ikke fantes noen lich, og eventyr var deres største bekymring. Is-kongen, Prinsesse Bubblegum og flere biroller vil gjøre comeback, og vi vil også møte mange nye ansikter.

Prequelserien har premiere 29. juni på Disney+ og Hulu. I traileren nedenfor får vi et innblikk i den actionfylte handlingen i Adventure Time: Side Quests, samt den nye kunststilen, som ligner på originalen, men med tydelige forskjeller her og der.