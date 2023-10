Den første traileren til Nathan Fielders The Curse er like merkelig som du forventer

HQ

The Curse er en kommende serie fra Showtime. Serien har Emma Stone, Nathan Fielder og Benny Safdie i hovedrollene, og følger et par som tror at det hviler en forbannelse over dem.

Som du ser i traileren, skyldes dette at Fielders rollefigur tok tilbake en 100-dollarseddel han "ga" til en liten jente. Det var bare for syns skyld, siden han og Stone har sitt eget oppussingsprogram, så de er alltid på utkikk etter gode klipp å vise frem.

Dette ønsket om et viralt øyeblikk slår imidlertid feil når jenta sier at hun forbanner Fielder. Om dette er sant eller ikke, spiller ingen rolle, for Stone og Fielder må håndtere en del merkelige hendelser rundt seg fra den dagen og utover.

Med tanke på Fielders unike komediestil er dette garantert en merkelig, men morsom serie hvis du liker det. The Curse kan strømmes på Showtime i USA og ParamountPlus andre steder fra 10. november.