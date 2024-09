Den første traileren til Robert Eggers' Nosferatu legger opp til en spennende gotisk skrekkfilm

HQ

En av de mest etterlengtede filmene for hele 2024 er den neste filmen fra The Lighthouse, The Witch, og The Northman regissør Robert Eggers. Den heter Nosferatu og er en live-action-filmatisering av historien om den ikoniske og legendariske vampyren som er inspirert av den tidløse litterære klassikeren Dracula, skrevet av Bram Stoker.

Nosferatu er en gotisk fortelling som utforsker "besettelsen mellom en hjemsøkt ung kvinne og den skremmende vampyren som er betatt av henne, og som forårsaker ubeskrivelig skrekk i kjølvannet."

Filmen har en absolutt stjernespekket rollebesetning, med Lily-Rose Depp som Ellen Hutter, Nicholas Hoult som Thomas Hutter, Willem Dafoe som professor Albin Eberhart von Franz, Emma Corrin som Anna Harding, Aaron Taylor-Johnson som Freidrich Harding, og Bill Skarsgård som grev Orlok, også kjent som Nosferatu.

Nosferatu har kinopremiere 1. juledag, og i forkant kan du se den virkelig gripende og spennende traileren nedenfor.