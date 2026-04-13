Den første Xbox-sjefen: Japanske selskaper ønsket å støtte Xbox, men var redde for Sony

HQ

I dag kommer stort sett alle de store japanske titlene til Xbox, noe som absolutt ikke har vært en selvfølge i løpet av konsollens snart 25 år på markedet. Store franchiser har ofte manglet, og spesielt Final Fantasy skiller seg ut med sine sporadiske utgivelser. Det er derfor lett å anta at japanske spillstudioer ikke ønsket å støtte Microsoft og deres Xbox, men det ser ikke ut til å være helt sant. Tvert imot ønsket Square (som ennå ikke hadde slått seg sammen med Enix) å hoppe på Xbox-toget, men turte ikke, noe flere andre japanske utgivere også mente.

Det er i det minste det den første Xbox-sjefen, Ed Fries, hevder i et intervju med GamesRadar:

"Noen av dem var vi i stand til å inngå avtaler med, noen av dem var vi ikke. De [Xbox] var i stand til å gjøre noen avtaler etter at jeg sluttet hos Square, men det var alltid en tøff diskusjon fordi de ville at Sony skulle ha konkurranse. Men de kunne ikke være for åpne i sin støtte til Xbox. De kunne ikke gjøre det for åpenbart at de støttet Xbox."

Det forklarer hvorfor Xboxen i begynnelsen hovedsakelig mottok et utvalg av japanske nisjespill, ikke minst Capcoms Steel Battalion, som i hovedsak var titler som ikke ville irritere Sony. Utgiverne var rett og slett redde for å bli frosset ut av PlayStation-økosystemet, sier han. Noen våget imidlertid å støtte Xbox, som Sega (som var litt på drift etter Dreamcast) og, fremfor alt, Tecmo. Når det gjelder sistnevnte, sier Fries :

"De gjorde det på en måte for å presse Sony, fordi de ville at Sony skulle ha konkurrenter, for ellers er de et monopol, og monopoler, vet du, gjør bare hva de vil."

I løpet av sine siste år som sjef for Xbox foretok Phil Spencer flere høyprofilerte turer til Japan og beilet til de største utgiverne. Dette har bidratt til at Xbox-publikummet i dag sjelden går glipp av japanske spill, men det har tatt mer enn to tiår å komme helt dit.