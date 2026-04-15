Den franske spissen Hugo Ekitike går glipp av VM 2026 etter ankelskade pådratt med Liverpool

Hugo Ekitike, en av de beste signeringene i Liverpools rekordstore pengebruk i fjor sommer - som ironisk nok bare gjorde laget dårligere - pådro seg en skade under 0-2-tapet mot Paris Saint-Germain på Anfield, som sendte dem ut av Champions League. I det 30. minutt måtte Ekitike bæres ut på båre med tårer i øynene. Han ble diagnostisert med en bristet akillessene.

Den tidligere spissen fra Eintracht Frankfurt har scoret 17 mål på 45 kamper for klubben i alle turneringer, men Liverpool har falt ut av form sammenlignet med i fjor. Hans fravær vil merkes i sesongens siste måned, da Liverpool kjemper med Chelsea om den femte og siste plassen som gir adgang til Champions League.

Verre for Ekitike er det at han går glipp av VM til sommeren. 23-åringen tok steget opp fra Frankrikes U20- og U21-lag og ble innkalt for første gang til A-landslaget i august i fjor, og scoret sitt første mål mot Ukraina i november og bidro til at Frankrike kvalifiserte seg til VM.

Ifølge RMCSport er det franske landslaget og Liverpool i konstant kontakt for å overvåke Ekitike, som etter denne diagnosen ikke kommer til å spille resten av sesongen og helt sikkert går glipp av VM med Frankrike.