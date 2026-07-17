Den fysiske utgaven av «Mortal Shell II», som er eksklusiv for PS5, er utsolgt, noe som viser at etterspørselen etter fysiske spill fortsatt finnes

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Etterspørselen etter den PS5-eksklusive «Revered Edition» av Mortal Shell II, som inkluderer en fysisk kopi av spillet, har langt overgått tilbudet, og flere forhandlere har allerede reservert hele lageret sitt.

Dette høres ut som en god nyhet for utvikleren Cold Symmetry og Playstack, ettersom spillet vekker stor interesse. Men for de som ønsket seg «Revered Edition» og ennå ikke har hatt sjansen til å kjøpe den, kan det være uflaks. I et nytt innlegg på Twitter/X beklager Playstack mangelen på tilgjengelighet og sier at det på grunn av spillets lansering 20. august er usannsynlig at flere fysiske eksemplarer vil være tilgjengelige før lanseringen.

Videre er det mulig at det ikke blir noen påfylling i det hele tatt, da Playstack også sier at beslutningen ligger utenfor deres kontroll. «Vi samarbeider med distribusjonspartneren vår for å vurdere den løpende etterspørselen, og vi vil oppdatere så snart vi får vite hva de har bestemt seg for å gjøre videre. For å være tydelig: det er ingen garanti for en plan for påfyll av lageret etter lanseringen, da denne beslutningen ikke er vår å ta», heter det i innlegget.

Det fremgår tydelig av svarene på tweeten at mange ser på dette som et sterkt øyeblikk for fysiske spill, ettersom etterspørselen etter « Mortal Shell II på disk har vært så stor at den fysiske PS5-utgaven av spillet ble utsolgt over en måned før lanseringen. Det er vanskelig å si om etterspørselen ville vært like stor hvis det ikke hadde vært for den nåværende kontroversen rundt at Sony skal avslutte produksjonen av plater, men det er tydelig at folk fortsatt er villige til å kjøpe fysiske spill når de har muligheten.