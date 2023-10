Den hellige mor kommer til Overwatch 2

HQ

Overwatch 2s neste sesong vil bli avduket i sin helhet senere i dag, men med denne avsløringen på trappene har Blizzard nå delt en teaser av sesongen på X, og i den korte videoen får vi et glimt av hvordan utvikleren vil feire årets skumleste årstid igjen.

Blizzard vil benytte seg av Diablo -serien for å markere den skumle årstiden i Overwatch 2 som en del av en sesong som har fått navnet Rise of Darkness. Hvorfor heter den det? Fordi The Blessed Mother, skaperen av Sanctuary, selveste Lilith kommer til helteskytespillet som et nytt skin til Moira.

Det finnes ingen eksakt bekreftelse på hvordan dette skinnet vil bli tilbudt, men en rimelig gjetning er at det vil være en del av det neste battle passet for spillet når sesong 7 starter 10. oktober.

Den fullstendige avsløringstraileren for sesongen lanseres klokken 18 i dag.