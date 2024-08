Den hemmelige traileren til Thunderbolts* har lekket på nettet

HQ

Vi fikk mange nyheter om Marvel Cinematic Universe på San Diego Comic-Con for noen uker siden, men noe Disney ikke ville dele med omverden var klipp fra noen av de kommende filmene og seriene. Disse fikk bare de som var på messen se. Det var i alle fall planen.

For det var selvsagt ikke alle de besøkende som hørte etter da Kevin Feige og kompani ba dem fint om å ikke filme traileren for Thunderbolts* som ble vist på storskjermen, så nå har den begynt å spre seg på nettet. Av respekt for både Disney og den lave kvaliteten på videoen skal jeg ikke dele den "ulovlige" traileren her, men det er altså ikke noe problem å finne den rundt omkring på internett nå siden Marvel sikkert kommer til å bruke tid på å jakte dem ned.