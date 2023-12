Den hittil største oppdateringen til King Arthur: Knight's Tale er nå tilgjengelig

HQ

Det var nylig at NeocoreGames bekreftet at både King Arthur: Knight's Tale ville komme til PS5 og Xbox Series X/S-konsollene i begynnelsen av 2024, og at en stor utvidelse ville komme like før, med den udøde Legion IX. I tillegg har spillet nettopp fått sin hittil største oppdatering.

Patch 2.0 sies å bringe en "massiv overhaling av gameplay og livskvalitet til basisspillet, inkludert endringer i klasse- og karakterbalanse, utvidede ferdighetstrær, artefaktfremstilling, rebalanserte bosskamper og kart, nye fiendevarianter og mye mer."

Vi får beskjed om at denne oppdateringen, og den tilhørende sesongen Rising Eclipse, er gratis for alle som allerede eier grunnspillet, og at du finner de fullstendige og helt enorme oppdateringsnotatene her. Siden denne oppdateringen ser ut til å endre spillets virkemåte ganske betydelig, kan det selvsagt være verdt å bruke 15 minutter på å lese gjennom denne massive artikkelen om oppdateringsnotater.

I tillegg til at 2.0-oppdateringen kommer, har NeocoreGames også avslørt at King Arthur: Knight's Tale for øyeblikket har 60 % rabatt på Steam, noe som gjør det til et ideelt tidspunkt å kjøpe spillet før den travle starten på 2024.