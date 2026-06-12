Den ikoniske britiske kunstneren David Hockney er død, 88 år gammel

HQ

Det er nettopp blitt rapportert at kunstneren og designeren David Hockney dessverre er gått bort. Den britiske kunstneren, som ble 88 år gammel, er mest kjent for sitt bidrag til popkunstbevegelsen på 1960-tallet, men han skapte også populærkunst og andre verk gjennom hele det 20. og 21. århundret.

Ifølge BBC News har Hockneys pressesjef Erica Bolton delt en uttalelse der hun avslører at kunstneren «gikk bort fredfullt hjemme 11. juni 2026», noe som tilfeldigvis skjedde omtrent en måned før han feiret sin 89-årsdag.

I en oppfølgende uttalelse omtalte Bolton også Hockney som «en av de mest innflytelsesrike og toneangivende skikkelsene innen samtidskunsten», samtidig som hun bemerket at hans «varige arv gjenspeiler hans underliggende livsglede».

I tråd med Hockneys mest berømte verk ble et av hans svømmebassengmalerier i 2018 solgt for litt under 70 millioner pund på auksjon, en bragd som satte rekord for en levende kunstner og overrasket Hockney.