Utvikler Flavourworks annonserer at det narrative eventyret Erica nå er tilgjengelig på iOS.

Teamet har jobbet på iOS-utgaven en stund nå, og nå skriver de på Twitter at de endelig har kunnet gi det ut iOS via App Store. Før planlagt til og med.

"A little ahead of schedule but excited that #EricaiOS is now live in the App Store!"

Det kan lastes ned gratis, men det koster $2.99.