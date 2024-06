Den internasjonale bilutstillingen i Genève er lagt ned.

HQ

Hvis du er glad i biler og motorsport, har du utvilsomt Geneva International Motor Show (GIMS) i kalenderen hvert år, for det er som oftest et sikkert sted å få et glimt av mange kommende og spennende biler og konsepter. Dette vil imidlertid ikke være tilfelle lenger.

GIMS har blitt lagt ned. Konferansen kommer ikke til å gjøre comeback, alt på grunn av det som beskrives som "bransjeutfordringer". Vi har ingen nærmere forklaring på hva dette egentlig betyr.

Det vi vet, er at det fortsatt vil være en fremtid for GIMS, i form av et nytt Qatar-basert show som starter neste år. Vi får vite at det vil bli arrangert mellom 27. november og 6. desember, og at det vil bli "en fantastisk festival for bilkultur".

Dette er en annonse:

Kommer du til å sjekke ut GIMS Qatar?