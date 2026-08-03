Den irske bokseren Lee Reeves er i stabil, men kritisk tilstand etter å ha blitt utsatt for et knusende KO

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Lee Reeves, en 31 år gammel irsk bokser, ble hastet til sykehus etter å ha blitt slått ut under en boksekamp mot Gary Cully i Dublin. Kampen om BUI Celtic-tittelen i superlettvekt var kommet til tiende runde da Cully slo Reeves i gulvet med et direkte slag i ansiktet. Han var bevisstløs da han ble fraktet til sykehus og er for øyeblikket i «kritisk, men stabil tilstand», ifølge en talsperson.

«Vi vil få vite mer i løpet av de kommende dagene, og våre tanker og bønner går til Lee og hans familie», sa Reeves’ talsperson (via BBC). Cully, som var favoritten i kampen, sa at Reeves «kom inn i ringen som en stor underdog etter å ha kjempet på et relativt lavere nivå frem til nå», men ble overrasket over nivået hans: «Han viste virkelig at han kan prestere på et høyere nivå. Stor ros til ham», og sa at hans bønner og tanker var hos ham.

Reeves, inspirert av den store irske bokseren Katie Taylor, hadde 18 boksekamper, hvorav han vant 16, 11 av dem på KO, og tapte 2.