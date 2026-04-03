Den kanadiske Premier League blir testarenaen for "Wenger-loven" om offside

Den kanadiske Premier League, den største fotballturneringen i Canada, med bare åtte lag (tre andre kanadiske lag spiller i MLS), blir testarena for "Wenger-loven", en stor revolusjon innen offside, også kjent som "dagslys"-offsideregelen: En spiller vil ikke være offside med mindre hele kroppen er foran den siste forsvarslinjen.

Loven bærer ofte navnet til Arsène Wenger, direktør for global fotballutvikling i FIFA, ettersom han i årevis har drevet lobbyvirksomhet for den foreslåtte nye loven, som vil endre måten fotball spilles på fundamentalt, med større vekt på angrep. Dette bør resultere i flere mål totalt sett, og i hvert fall i færre mål som frustrerende nok blir underkjent av VAR fordi kameraene fant ut at to centimeter av spissens støvel var foran forsvarsspillerens skulder.

Den kanadiske Premier League begynner 4. april, og denne regelen vil være aktiv fra starten av. Den ble godkjent av det internasjonale fotballforbundets styre (IFAB) på den 140. generalforsamlingen i februar.

"Ved å teste denne nye tolkningen i en profesjonell turnering vil vi bedre kunne forstå hvordan den påvirker spillets klarhet og flyt, og hvordan den fremmer en mer offensiv fotballstil. Vi ser frem til å analysere resultatene av denne testfasen", sier Wegner.

Den kanadiske Premier League vil også debutere med bruk av videoassistanse, på samme måte som i basketball: Trenerne vil ha et begrenset antall forespørsler om å utfordre dommeravgjørelser når de mener at det er gjort en feil i forbindelse med scorede eller ikke-scorede mål, straffer eller direkte røde kort.