Den kanadiske syklisten Derek Gee slutter i Israel - Premier Tech-laget av "legitime grunner"

Derek Gee, 28 år gammel kanadisk syklist, har kunngjort at han slutter på sitt UCI Pro Team, Israel - Premier Tech. Gee, med kallenavnet "The Birdwatcher", har sendt ut en uttalelse der han sier at kontrakten med det israelske laget er avsluttet. "Dette var ikke en enkel avgjørelse, men jeg tok den etter nøye overveielse og av legitime grunner. Visse forhold gjorde det rett og slett uholdbart for meg å fortsette i laget".

Gee har foreløpig ikke signert med noen andre lag, og takket sine tidligere lagkamerater og ryttere "som jeg hadde privilegiet av å jobbe med i min tid i organisasjonen". Noen tidligere rapporter sa at Gee hadde tiltrukket seg interesse fra Ineos Grenadiers.

Tre dager før Israel - Premier Tech bekreftet hans avgang, sendte de ut en uttalelse der de sa at de håpet å løse problemene med kanadieren, med henvisning til at kontrakten frem til 2028 var gyldig. Det er et stort slag for laget, ettersom Gee, som ble proff i 2022, er en av de mest lovende rytterne. Laget satte imidlertid ikke Gee i lagoppstillingen til La Vuelta 2025, til tross for hans gode prestasjoner på Giro d'Italia, hvor han endte på fjerdeplass sammenlagt.