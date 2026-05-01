Den kinesiske elbilprodusenten Lynk & Co avduker en veldig annerledes konseptbil

Det Kinesiske markedet er i dag iboende SUV fokusert, men det nyeste konseptet fra den lokale produsenten Lynk & Co er veldig annerledes faktisk. Det kalles "GT Concept", og det er en lav-slung elektrisk GT coupe, og det ser nærmere en Ferrari Roma enn noe merket har bygget før.

Som InsideEVs rapport, GT ble nylig avduket på Beijing Auto Show, og det er designet for å presse merkevaren inn i mer emosjonelle, ytelse-fokusert territorium, snarere enn den praktiske bilde det er kjent for.

Det kjører en bakhjulsdrift elektrisk oppsett, sammen med aktiv aerodynamikk og en lett, coupe-stil 2+2 layout. Lynk & Co hevder en 0-100 km/t tid på rundt 2 sekunder, noe som setter det fast i superbil territorium - i det minste på papiret. Visuelt handler det om dramatikk med det lange panseret, men det er uklart om hensikten er å sette den i produksjon. De sier at de måler publikums reaksjoner, men har ikke utelukket en bilversjon.