Den kontroversielle filmen Silent Night, Deadly Night får en remake

Kultslasheren Silent Night, Deadly Night - filmen som fikk foreldre til å se rødt og lykkes i å stoppe filmen etter bare seks dager (den fikk også totalforbud i Norge) - får en nyversjon. Ifølge Deadline har Orwo Studios og Black Hanger Studios (Jeepers Creepers: Reborn) fått remake-rettighetene til 1984-filmen, der originalprodusentene Scott Schneid og Dennis Whitehead også kommer til å være innblandet.

Den originale Silent Night, Deadly Night handler om en gutt som traumatiseres sterkt når en mordernisse kverker foreldrene hans. Det blir ikke bedre når han tvinges til å leve i et strengt styrt barnehjem. Når begeret til slutt renner over for ham i voksen alder bestemmer han seg for å ta på seg nissedrakten og dra på et blodig hevntokt. Slasheren fikk en rekke mislykkede oppfølgere, der toeren blant annet fødte den udødelige "IT'S GARBAGE DAY!!"-scenen. Nyversjonen beregnes å få premiere i 2022.

Har du sett originalen?