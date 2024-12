Den koselige romsimulatoren Curiosmos lanseres på PC i 2025

Har du noen gang hatt lyst til å leke gud og prøve deg på å bygge et helt solsystem? Hvis svaret er et rungende ja, vil en av kunngjøringene på Day of the Devs: The Game Awards Edition uten tvil være noe for deg.

Dette er en koselig romsimulering, kjent som Curiosmos, der målet med spillet ganske enkelt er å bøye de kreative musklene dine og bygge et solsystem fra grunnen av. Du må kollidere stjernestøv med asteroider for å lage planeter, og når planeten har fått nok masse og materie, kan du zoome inn og begynne å planlegge og bygge overflaten, og til og med forme landformer og værmønstre.

I Curiosmos kan du bygge flere planeter, omgi dem med måner og til og med legge til ekstrafunksjoner som et asteroidebelte, men alt dette skjer samtidig som du må ta hensyn til hovedproblemet, som er at et enormt svart hull lurer i nærheten og planlegger å sluke hele systemet ditt hvis du ikke finner en løsning for å forhindre dette.

Curiosmos Spillet er utviklet av Céline & the Silly Stars og vil etter hvert komme til PC en gang i 2025. Du kan se kunngjøringstraileren for spillet nedenfor, samt en samling skjermbilder.