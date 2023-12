Den mest piratkopierte serien i 2023 var The Last of Us

HQ

Selv om det nå kreves flere strømmeabonnementer for å se alle de nyeste TV-seriene er det fortsatt mange seere som tyr til piratkopiering for å få sin dose.

Torrent Freak har nettopp offentliggjort sin årlige oversikt over piratkopiering, og det er ikke overraskende at The Last of Us topper listen. TV-serien har høstet gode kritikker og var HBOs nest største premiere noensinne, med 4,7 millioner seere av første episode.

Når det gjelder strømmeplattformer er det Disney+ som har flest treff på topp ti-listen. Disney-seriene The Mandalorian, Loki, Ashoka og Secret Invasion inntar fire plasser blant de fem beste. AppleTV+ har en tilsvarende imponerende plassering med tre oppføringer blant de ti beste: Ted Lasso, Silo og Monarch: Legacy of Monsters.

Det er viktig å understreke at statistikken bare representerer en brøkdel av det totale antallet piratkopierte serier i 2023. Statistikken er angivelig for torrents av enkeltepisoder og ikke hele serier, og er spesifikt basert på BitTorrent.

Du finner hele topp ti-listen nedenfor:

10) Ted Lasso

9) Gen V

8) Tulsa King

7) Monarch: Legacy of Monsters

6) Silo

5) Secret Invasion

4) Ahsoka

3) Loki

2) Mandalorianeren

1) The Last of Us