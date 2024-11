Den neste James Bond skal spille inn filmer i et tiår

HQ

Det føles ofte sprøtt å tenke på at vi fortsatt ikke vet identiteten til den neste James Bond. Til tross for at Daniel Craig trakk seg fra rollen i No Time to Die i 2021, noe vi visste ville skje før filmen kom, har det nå gått over tre år, og ingen etterfølger er funnet eller navngitt. Men det betyr ikke at Broccoli-familien og Amazon MGM Studios ikke fortsatt leter etter den rette personen.

I et intervju med The Independent har den ekstraordinære produsenten Barbara Broccoli lagt ut rammene for hva de ser etter i den neste Bond og hva slags engasjement rollen vil kreve.

Det nevnes at den neste skuespilleren vil være en mann, at de sannsynligvis vil være i midten av 30-årene, at hudfargen ikke er en selvfølge, og at den som tar på seg rollen signerer for rundt et tiår med filmer.

Michael G. Wilson, Broccolis bror, kom også litt inn på hvordan de forventer at den neste Bond vil påvirke franchisen, og la til: "Hver gang vi ansetter en ny skuespiller, forandrer filmene seg. Det er spenningen ved en ny Bond, en ny retning. Hver og en av disse personene som tok på seg rollen tilbød noe nytt og annerledes."

Hvem vil du gjerne se ta over rollen som 007 neste gang?