Den nye AMD Ryzen 7950X CPU er et 5,7GHz-monster

AMD avduket nye spill-CPUer nylig. Strukturen har imidlertid endret seg litt, så i stedet for å ha en toppmodell med mange kjerner med lavere klokkehastighet, har toppmodellen 7950X nå både høyere klokkehastighet og flere kjerner.

Prisen er på $699, ikke småpenger, men med tanke på ytelsen er det kanskje rimelig likevel.

Med 16 kjerner og 32 tråder er den rettet mot både high-end gaming og selve skaper-markedet. AMD påstår 48% bedre ytelse i Cinebench 23, og 30# mer ytelse i Blender over 5950X.

Sammenliknet med Intel 12900K - som for ordens skyld snart erstattes med en ny 13900K CPU, har 7950X ifølge AMD en ytelsesøkning på 23% i Dota 2, identisk ytelse i Borderlands 2, 62% bedre ytelse i V-Ray Render, 36% bedre ytelse i Blender, og 41% bedre ytelse i CineBench R23. Intel fikk mye kritikk for å bare presse mer kraft gjennom uten å faktisk øke effektiviteten til deres 12. generasjons CPUer, og AMD gikk ikke glipp av sjansen til å påpeke at 7950X har 47% bedre ytelse per watt. Imidlertid snakker vi fortsatt om en 170W TDP CPU.