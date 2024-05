Den nye Apple Pencil Pro har noen store endringer i en liten pakke

HQ

Mange kreative mennesker bruker iPad, og selv om ikke alle trenger eller vil ha nytte av en Apple Pencil Pro, viser dette lille, men mektige tilbehøret absolutt sin verdi med en rekke nye funksjoner.

Et forbedret gyroskop bidrar til å gi den en utrolig presisjon, en ny sensor i skaftet åpner opp for ny mekanikk, og den har også en tilpasset haptikkmotor. I vår siste Quick Look går vi gjennom hvordan dette lille tilbehøret kan gjøre store endringer i den kreative arbeidsflyten.