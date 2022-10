Den nye Death Note-serien har funnet sin manusforfatter

HQ

Netflix gir ikke opp håpet om en vellykket Death Note-remake. Selv om fansen ikke var særlig fornøyd med live action-filmen fra 2017, satser strømmegiganten hardt på Stranger Things-duoen Matt & Ross Duffer, som skal blåse nytt liv i hitmangaen ved å gjøre den om til en live action-serie.

Nå er det også bekreftet at Halia Abdel-Mequid blir seriens manusforfatter. Hun har tidligere jobbet med et kommende Stephen King-prosjekt basert på The Talisman og The Devil in the White City (produsert av Leonardo DiCaprio og Martin Socrsese). Nå krysser vi fingrene for at Tsugumi Ohba-mangaen blir rettferdiggjort denne gangen.

Takk, Geektyrant