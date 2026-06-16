Den nye Friendslop-megahiten er et gjemsel-spill som solgte 2 millioner eksemplarer på under en uke

Gjemsel som videospillkonsept har ofte vist seg å være populært. Prop Hunt er vårt mest kjente eksempel, men i Meccha Chameleon trenger du ikke forvandle deg til en annen gjenstand for å gjemme deg. I stedet lar det deg bokstavelig talt smelte inn i omgivelsene, slik at du er nesten umulig å oppdage for den som leter.

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Spillet, som allerede kalles den siste friendslop-megahiten, har solgt 2 millioner eksemplarer på bare noen få dager på Steam. Utviklerne avslørte dette i et nytt innlegg, hvor de takker fansen og lover at et nytt kart kommer senere denne uken.

Selv om vi kanskje ser mange spill som prøver å hoppe på Friendslop-bølgen og tror at boblen snart vil sprekke, viser spill som Meccha Chameleon at man fortsatt kan vekke stor interesse med et enkelt, morsomt premiss og en lav pris. Akkurat nå ber fansen om litt ekstra optimalisering for Meccha Chameleon, så forhåpentligvis får de det før Friendslop-bussen går videre til en ny favoritt.