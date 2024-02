Den nye Karate Kid er funnet

HQ

Vi har visst en stund at Sony ønsker å utvide sitt Karate Kid -univers med en helt ny film som inneholder medlemmer fra originalfilmen og den nyere rebooten. Vi har også visst at for å finne den neste Karate Kid ble det gjennomført en åpen castingprosedyre, slik at hvem som helst (forutsatt at du oppfyller de demografiske kravene til rollen) kunne kaste hatten i ringen. Denne er nå avsluttet, noe som betyr at en ny Karate Kid er funnet.

Ifølge The Hollywood Reporter er det Ben Wang fra American Born Chinese som skal lede serien videre i den kommende filmen, som også vil ha Ralph Macchio og Jackie Chan i hovedrollene.

Handlingen i filmen er foreløpig ukjent utover at en ung person blir opplært av karatementorer som i de foregående filmene, men det sies at filmen skal foregå på den amerikanske østkysten, noe som betyr at vi har sett en Karate Kid film som foregår på vestkysten, i Kina og nå også på østkysten.

Den virkelig gode nyheten er at vi får se filmen veldig snart, for selv om den ennå ikke er satt i produksjon, skal den ha kinopremiere 13. desember 2024. Med tanke på at den siste sesongen av Cobra Kai er under innspilling, betyr dette utvilsomt at Macchio har et svært travelt 2024 i vente.