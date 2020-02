Den nye Planet of the Apes-filmen er en reboot

Den siste Planet of the Apes-trilogien ble en kjempesuksess, hvor særlig Dawn of the Planet og the Apes og etterfølgeren War of the Planet of the Apes, regissert av Matt Reeves, ble hedret av anmeldere og fans. Men Reeves' trilogi er nå over, og det jobbes altså på en ny film, og denne vil starte litt forfra.

Den nye regissøren Wes Ball har avslørt via Twitter at det er snakk om en slags reboot av universet, men han sier også at "Caesar's legacy will continue", som betyr at den ikoniske karakteren Caesar er med på en eller annen måte, selv i det gjenstartede universet.

"It's never been easier for film journalists to actually get in touch with the actual people who actually know... but maybe it's the point to NOT fact-check these days? Regardless. Don't worry. I won't ruin the surprises, but it's safe to say Caesar's legacy will continue.."

Ser du frem til denne filmen?