Den nye sesongen av One Punch Man vist i en kort teaser

En ny teaser for den tredje sesongen av One Punch Man har nylig blitt sluppet, og gir oss et lite glimt av hva som kommer til å skje når Saitama og hans allierte forbereder seg på en episk kamp. Dessverre ser det ut til at animasjonskvaliteten har fått seg en knekk, og har gått merkbart ned sammenlignet med tidligere sesonger. Dette er en skuffende trend, med tanke på at det samme skjedde mellom den første og andre sesongen, som allerede utløste sterke reaksjoner på nettet blant fansen.

De nye episodene skal ha premiere i oktober, og vi kan bare håpe at animasjonsstudioet J.C. Staff klarer å rette opp disse manglene før den tid.

Ser du frem til den nye sesongen av One Punch Man?