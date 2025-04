En ny War Within-oppdatering kommer til World of Warcraft

HQ

World of Warcraft fortsetter å få nytt innhold etter alle disse årene med den nye The War Within-oppdateringen, som er tilgjengelig nå. Patch 11.1.5 tilfører umiddelbart innhold til tittelen, og mer vil følge de kommende ukene. The War Within bringer med seg nye hendelser, forbedringer av UI-elementer og flere utfordringer for alle spillere.

Tilleggene du kan glede deg over nå, er den nye verdensbegivenheten Dusk. Dronning Ansurek har falt, og du kan nå kjempe mot Sureki-styrkene for å forsvare Arathi sammen med nye allierte fra Flame Radiance-fraksjonen. Nye ukentlige prestasjoner gir flere belønninger for å beseire formidable fiender, og inkluderer en ny renown-logg for eksklusive belønninger. I tillegg til dette arrangementet er reuse time manager, det nye UI-elementet, for å gjøre det enklere å holde oversikt over krefter.

Som nevnt kommer det mer innhold i løpet av de kommende månedene. Fra og med 20. mai kommer de horrifying visions tilbake, med korrupte, Void of N'Zoth-fargede versjoner av Stormwind og Orgrimmar. For å nyte innholdet legger de til solo- og partymodus, med justerbare vanskelighetsgrader for å veilede lagets progresjon. Dette inkluderer nye masker, forvrengte talenttrær og belønninger som mounts, kjæledyr og transfigurasjonssett.

Den siste nye funksjonen kommer 3. juni og varer frem til 15. juli, da Ruthless Duos -begivenheten dukker opp. Her kan du ta deg an Azeroth-fiender i en rekke bosskamper og overvinne dynamiske bølger med muligheter for å spille om igjen for alle spillernivåer og nye belønninger.

Hvis du er interessert i mer innhold og informasjon, kan du sjekke det ut på World of Warcraft-nettstedet.