Den nye Xbox Adaptive Joystick-kontrolleren er nå tilgjengelig

Microsoft ønsker å bringe tilgjengelighet til spillverdenen . På det nylig avholdte Microsoft Ability Summit kunngjorde selskapet lanseringen av Xbox Adaptive Joystick, en enhet som minner om Wii-fjernkontrollene, men som er utviklet for å forbedre spillopplevelsen for personer med nedsatt bevegelsesevne. Den er tilgjengelig nå for 29,99 euro fra Microsoft Store.

Kontrolleren er utviklet i samarbeid med funksjonshemmede spillere og er designet for å enkelt kunne integreres i ulike spillkonfigurasjoner, og den er kompatibel med Xbox X/S-serien, Xbox One og Windows 11-PC-er. Den kan også suppleres med Xbox Adaptive Controller, Xbox Wireless Controller og Xbox Elite Series 2 Wireless Controller for å gjøre spillopplevelsen mer personlig.

Tilgjengelighet er en hjørnestein i Xbox-strategien. Med 429 millioner spillere med en eller annen form for funksjonshemming, forsterker lanseringen av enheten den amerikanske merkevarens forpliktelse til inkludering.

For mer informasjon om bruk og integrering, se Xbox-støttesiden.