Den nyeste oppdateringen av Fallout 76 gjør spillet mindre, men den kommer med en hake

Den neste oppdateringen av Fallout 76, Milepost Zero, skal lanseres i morgen 3. september. Den kommer til å bringe nye repeterbare hendelser, endringer i leirmekanikken din og noen andre justeringer.

En av de største endringene kommer ikke i form av nytt innhold, men i stedet kommer denne oppdateringen til å gjøre den totale spillstørrelsen på Fallout 76 litt mindre. Hurra for mer lagringsplass! Du må imidlertid installere hele spillet på nytt når denne oppdateringen lanseres.

Oppdateringsstørrelsene for noen spill er helt enorme. Når Baldur's Gate III lanserer Patch 7 senere denne uken, kan du være sikker på at den vil kreve timevis med nedlastingstid for gjennomsnittlige internetthastigheter. Med denne Fallout 76-oppdateringen er det imidlertid mer en engangsinnsats. Du laster ned hele spillet én gang, slik at det blir mindre for fremtiden.