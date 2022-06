Den offisielle Steam Deck-dockingstasjonen forsinkes igjen

HQ

En holder, eller en dockingstasjon om du vil, til Valves Steam Deck skulle egentlig lanseres sammen med den håndholdte konsollen, men ble tidlig forsinket. I stedet skulle den lanseres omtrent nå, men Valve har igjen sett seg nødt til å forsinke den.

I en offisiell uttalelse forklarer Valve at den såkalte Steam Deck Docking Station har blitt forsinket på grunn av komponentmangel og det faktum at fabrikkene som skal produsere den har stengt på grunn av Covid-19.

Noen ny dato for den har heller ikke blitt spikret:

"Hi all. Due to parts shortages and COVID closures at our manufacturing facilities, the official Steam Deck Docking Station is delayed. We're working on improving the situation and will share more info when we have it. This has no effect on production schedule and reservation windows for Steam Decks (different parts, different factories).

In the meantime the team is continuing to work on improving the docked experience for Steam Deck with all USB-C hubs and external displays."