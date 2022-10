Den omtalte Community-filmen er nå bekreftet

HQ

Alle som elsker Dan Harmons komedieserie Community kjenner til profetien om hvordan serien skal ende. Som Abed uttalte under selve showet, var planen å levere seks sesonger og kulminere med en film. Ettersom serien luktes med den første delen, har øynene vært rettet mot filmen, som har hatt det betydelig vanskeligere, men nå ser det ut til at den er på vei.

Det er nemlig endelig bekreftet at en Community-film er på vei og at den er bestilt av Peacock. Som Variety rapporterer og skuespillere på sosiale medier bekrefter, vil prosjektet gjenforene Joel McHale, Allison Brie, Danny Pudi, Gillian Jacobs, Jim Rash og Ken Jeong. Det nevnes imidlertid ikke at Donald Glover og Yvette Nicole Brown vender tilbake, men førstnevnte ble i det minste omtalt i McHales "and a movie"-tweet, så forhåpentligvis kommer hele rollebesetningen tilbake for dette siste eventyret.

Når filmen slippes er fortsatt uklart, men vi vet at du vil kunne finne den på strømmetjenesten Peacock (i hvert fall i USA).