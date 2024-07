Den opprinnelige Counter-Strike -utvikleren avslører det eneste han angrer på med spillet

For 25 år siden skapte Minh "Gooseman" Le og Jess Cliffe en mod for Half-Life. Modulen fikk navnet Counter-Strike, og det ble et av de mest gjenkjennelige skytespillene i verden i dag.

I et intervju med SpillHistorie snakket Le om det originale spillet, noen av favorittkartene sine (som visstnok er cs_Siege og cs_facility) og det eneste han angrer på med det originale spillet.

"Jeg angrer på at jeg ikke balanserte noen av våpnene, for eksempel AWP. Jeg synes det blir overbrukt og har blitt litt av en metapistol, " sa Le.

Enhver Counter-Strike -spiller er kjent med AWP. Det er en pistol som ingen andre, en snikskytter som er et one-shot kill over midjen, og er i forkant av arsenalene til mange dyktige spillere. I dagens Counter-Strike er AWP forstått som en del av hele opplevelsen, men vi kan ikke la være å lure på hvordan Le's nerfede visjon for våpenet ville ha vært, og om det ville ha blitt brukt like mye.